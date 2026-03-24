Home Live TV Pakistan World Sports Business Showbiz Shows Videos Technology Discover Pakistan Health Crime Fake News Weird

President approves military awards for armed forces personnel

Updated on

Summary President of Pakistan approves a comprehensive list of military awards, honouring hundreds of armed forces personnel for bravery, service and sacrifice.

ISLAMABAD (Dunya News) – The President of Pakistan has been pleased to grant military awards to officers and personnel of the Pakistan Army, Navy and Air Force, according to a statement issued by Inter-Services Public Relations (ISPR).

The awards include 11 Sitara-i-Basalat, 475 Tamgha-i-Basalat, 130 Imtiazi Asnad, 378 COAS Commendation Cards, 23 Hilal-i-Imtiaz (Military), 100 Sitara-i-Imtiaz (Military) and 136 Tamgha-i-Imtiaz (Military), recognising acts of gallantry, distinguished service and meritorious contributions across all ranks.

Sitara-i-Basalat

The following officers and personnel have been conferred with Sitara-i-Basalat:

Maj Kamil Hussain, Arty; Maj Sibtain Haider (Shaheed), Punjab; Maj Hamzah Israr (Shaheed), FF; Maj Adnan Aslam (Shaheed), FF; Capt Hasnain Akhtar (Shaheed), Arty; Hav Ali Bilawal (Shaheed), FC Bln (S); NK Bakht Zamin (Shaheed), FC Bln (S); Sep Rehman Zadin (Shaheed), FF; Sep Saqlain Hukamdad (Shaheed), SSG; Rear Admiral Muhammad Sohail Arshad, HI (M), Navy; and Rear Admiral Mazhar Mahmood Malik, HI (M), Navy.

Tamgha-i-Basalat

The following officers and personnel have been conferred with Tamgha-i-Basalat:

Lt Col Muhammad Saifullah Baig, Punjab; Maj Syed Moiez Abbas Shah (Shaheed), NLI; Maj Muhammad Shabbir, Punjab; Maj Daniyal Tanveer Raja, AK; Maj Muhammad Awais (Shaheed), Sigs; Maj Saleem Malik, AK; Maj Saad Bin Zubair (Shaheed), AK; Maj Muhammad Haseeb (Shaheed), AC; Maj Atif Khalil (Shaheed), FF; Capt Muhammad Ali Qureshi (Shaheed), ASC; Capt Muhammad Irshad, NLI; Capt Khurram Shahzad, Baloch; Capt Uzair Mehmood Malik (Shaheed), Baloch; Capt Muhammad Zohaib Ud Din (Shaheed), Arty; Capt Zeeshan Abbas, Arty; Lt Muhammad Hassaan Ashraf (Shaheed), Punjab; Lt Danial Ismail (Shaheed), Sindh; Sub Sajjad Hussain (Shaheed), Arty; Sub Imran Ahmed Farooqi (Shaheed), FF; Sub Zahid Iqbal (Shaheed), FF; Sub Shahab Ud Din (Shaheed), FC KP (N); Sub Atta Ur Rehman, FC KP (N); Sub Abdullah (Shaheed), FC KP (S); Sub Shahzad Meen (Shaheed), FC Bln (N); Sub Muhammad Zaman (Shaheed), FC Bln (S); N/Sub Abid Hussain (Shaheed), Arty; N/Sub Jan Muhammad (Shaheed), Sigs; N/Sub Jamshaid Iqbal, Punjab; N/Sub Muhammad Bilal (Shaheed), Punjab; N/Sub Zafar Ali (Shaheed), Baloch; N/Sub Zaheer Hussain Shah (Shaheed), FF; N/Sub Muhammad Auwais (Shaheed), FF; N/Sub Muhammad Ali (Shaheed), Sindh; N/Sub Farman Ullah (Shaheed), Sindh; N/Sub Kashif Raza (Shaheed), Sindh; N/Sub Ghulam Mehdi (Shaheed), NLI; N/Sub Gul Mar Jan (Shaheed), FC KP (N); N/Sub Muhammad Khaliq (Shaheed), FC KP (S); N/Sub Taib Shah (Shaheed), FC KP (S); N/Sub Muhammad Tahir (Shaheed), FC KP (S); N/Sub Falak Niaz (Shaheed), FC Bln (N); N/Sub Dost Muhammad (Shaheed), FC Bln (N); N/Sub Ghulam Abbas (Shaheed), FC Bln (N); N/Sub Sohail Raza (Shaheed), FC Bln (S); N/Sub Noor Ali (Shaheed), FC Bln (S); Hav Sarfraz Karim (Shaheed), AD; Hav Shoukat Ali (Shaheed), Punjab; Hav Saeed Iqbal (Shaheed), Punjab; Hav Yasir Khan (Shaheed), Punjab; Hav Nasir Siddique (Shaheed), Punjab; Hav Muhammad Asif (Shaheed), Baloch; Hav Muhammad Yaqoob (Shaheed), Baloch; Hav Imran Nawaz (Shaheed), Baloch; Hav Sohrab Khan (Shaheed), FF; Hav Mian Yousaf (Shaheed), FF; Hav Muhammad Saeed (Shaheed), FF; Hav Muhammad Tanveer (Shaheed), FF; Hav Muhammad Javed Iqbal (Shaheed), FF; Hav Zahid Khan (Shaheed), AK; Hav Sheer Zaman (Shaheed), Sindh; Hav Farman Ali (Shaheed), Sindh; Hav Izrar Khan (Shaheed), NLI; Hav Taj Rasool Khan (Shaheed), NLI; Hav Zulfiqar Ali (Shaheed), NLI; Hav Barkat Ali (Shaheed), NLI; Hav Muhammad Yasin (Shaheed), NLI; Hav Muhammad Sufyan Tayyab, SSG; Hav Sajjad Ahmed (Shaheed), Mjd; Hav Liaqat Ali Khan (Shaheed), FC KP (N); Hav Muhammad Sharif (Shaheed), FC KP (N); Hav Muhammad Zahid (Shaheed), FC KP (N); Hav Tasleem Ali (Shaheed), FC KP (N); Hav Jahan Zeb (Shaheed), FC KP (N); Hav Altaf Hussain (Shaheed), FC KP (N); Hav Murad Khan (Shaheed), FC KP (N); Hav Mushtaq Hussain (Shaheed), FC KP (S); Hav Asad Ullah (Shaheed), FC KP (S); Hav Muhammad Mohsin (Shaheed), FC KP (S); Hav Jadid Ali (Shaheed), FC KP (S); Hav Nisar Hussain (Shaheed), FC KP (S); Hav Sial Zada (Shaheed), FC Bln (N); Hav Tahir Khan (Shaheed), FC Bln (N); Hav Noor Ahmed (Shaheed), FC Bln (N); Hav Liaqat Ali (Shaheed), FC Bln (S); Hav Muhammad Farooq (Shaheed), FC Bln (S); Hav Jamsher Khan (Shaheed), FC Bln (S); Hav Iftikhar Ahmed (Shaheed), FC Bln (S); Hav Fidaqat Khan (Shaheed), FC Bln (S); L/Hav Muhammad Zaulfiqar (Shaheed), AK; L/Hav Javed Iqbal (Shaheed), AK; L/Hav Abbas Ali (Shaheed), NLI; LD Muhammad Imran Faisal (Shaheed), AC; NK Manzar Abbas (Shaheed), Arty; NK Muhammad Parwaiz (Shaheed), Engrs; NK Khuram Shahzad (Shaheed), Punjab; NK Aman Ullah (Shaheed), Punjab; NK Habib Ullah (Shaheed), Punjab; NK Muhammad Mubeen (Shaheed), Punjab; NK Ali Bakhsh (Shaheed), Baloch; NK Sakhi Dad (Shaheed), FF; NK Basit Fareid (Shaheed), FF; NK Khetab Shah (Shaheed), FF; NK Azad Ullah (Shaheed), FF; NK Tehmas Ahmed (Shaheed), FF; NK Qaiser Khan (Shaheed), AK; NK Muhammad Arsalan (Shaheed), Sindh; NK Muhammad Mataro (Shaheed), Sindh; NK Saddam Hussain (Shaheed), Sindh; NK Mushtaq Hussain (Shaheed), Sindh; NK Muhammad Nazir (Shaheed), NLI; NK Muhammad Usman (Shaheed), NLI; NK Asmar Murtaza (Shaheed), NLI; NK Muhammad Waseem Sarwar (Shaheed), CMI; NK Inayat Khan (Shaheed), FC KP (N); NK Wadan Gul (Shaheed), FC KN (N); NK Shah Baz Khan (Shaheed), FC KP (N); NK Hikmat Ullah (Shaheed), FC KP (N); NK Khial Gul (Shaheed), FC KP (N); NK Aziz Ur Rehman (Shaheed), FC KP (N); NK Inam Gul (Shaheed), FC KP (N); NK Qaizar Khan (Shaheed), FC KP (N); NK Zahoor Khan (Shaheed), FC KP (N); NK Said Afzal (Shaheed), FC KP (N); NK Lal Hassan (Shaheed), FC KP (S); NK Shakir Ullah (Shaheed), FC KP (S); NK Akbar Jan (Shaheed), FC KP (S); NK Javed Ahmad (Shaheed), FC KP (S); NK Mujahid Khan (Shaheed), FC KP (S); NK Jan Wali (Shaheed), FC KP (S); NK Irfan Ullah (Shaheed), FC KP (S); NK Rashid Gul (Shaheed), FC KP (S); NK Altaf Hussain (Shaheed), FC KP (S); NK Irfan Ullah Khan (Shaheed), FC KP (S); NK Wasi Ullah (Shaheed), FC KP (S); NK Bahar Ali (Shaheed), FC KP (S); NK Mohid Zada (Shaheed), FC KP (S); NK Ali Marjan (Shaheed), FC KP (S); NK Raziq Khan (Shaheed), FC Bln (N); NK Abdul Majid (Shaheed), FC Bln (N); NK Muhammad Shoaib (Shaheed), FC Bln (N); NK Asif Khan (Shaheed), FC Bln (N); NK Muhammad Riaz (Shaheed), FC Bln (N); NK Shaird Ullah Khan (Shaheed), FC Bln (N); NK Mashkoor Ali (Shaheed), FC Bln (N); NK Awais Muhammad (Shaheed), FC Bln (N); NK Saif Ullah (Shaheed), FC Bln (S); NK Gul Sanat Shah (Shaheed), FC Bln (S); NK Sumair Yaqoob (Shaheed), FC Bln (S); NK Atta Ullah Shah (Shaheed), FC Bln (S); NK Shams Ud Din (Shaheed), FC Bln (S); NK Irfan Ullah (Shaheed), FC Bln (S); NK Fazal Bashir (Shaheed), FC Bln (S); NK Atta Ullah (Shaheed), FC Bln (S); NK Muhammad Ismail (Shaheed), FC Bln (S); ALD Muhammad Nouman Khan (Shaheed), AC; L/NK Muhammad Arshad (Shaheed), Arty; L/NK Muhammad Taqi (Shaheed), AD; L/NK Nazakat Ali (Shaheed), Engrs; L/NK Abdul Manan (Shaheed), Engrs; L/NK Muhammad Bilal (Shaheed), Engrs; L/NK Qammar Sultan (Shaheed), Punjab; L/NK Fayaz Ahmed (Shaheed), Punjab; L/NK Naseeb Ullah (Shaheed), Punjab; L/NK Tamoor Hussain Abbasi (Shaheed), Baloch; L/NK Ghulam Mustafa (Shaheed), Baloch; L/NK Aamir Abbas (Shaheed), Baloch; L/NK Intizar Hussain (Shaheed), Baloch; L/NK Muhammad Amin (Shaheed), FF; L/NK Aamir Saleem (Shaheed), FF; L/NK Shaukat Ali (Shaheed), FF; L/NK Safeer Ahmad (Shaheed), FF; L/NK Bakht Muhammad (Shaheed), FF; L/NK Mir Ali Khan (Shaheed), FF; L/NK Muhammad Sajid (Shaheed), FF; L/NK Ghazanfar Abbas (Shaheed), FF; L/NK Muhammad Ishaq (Shaheed), FF; L/NK Muhammad Ismail (Shaheed), FF; L/NK Nawish Khan (Shaheed), AK; L/NK Muhammad Nadim Malik (Shaheed), AK; L/NK Danyal Khan (Shaheed), AK; L/NK Muhammad Naseer (Shaheed), AK; L/NK Fiaqat Ali (Shaheed), Sindh; L/NK Muhammad Asif (Shaheed), Sindh; L/NK Niamat Wali (Shaheed), NLI; L/NK Faisal Abbas (Shaheed), SSG; L/NK Sail Khan (Shaheed), SSG; L/NK Muhammad Roman (Shaheed), FC KP (N); L/NK Amjad Ali (Shaheed), FC KP (N); L/NK Rashid Minhas (Shaheed), FC KP (N); L/NK Mujahid Iqbal (Shaheed), FC KP (N); L/NK Ghafar Din (Shaheed), FC KP (N); L/NK Muhammad Imran (Shaheed), FC KP (N); L/NK Said Aman (Shaheed), FC KP (N); L/NK Raham Din Khan (Shaheed), FC KP (N); L/NK Nizar Muhammad (Shaheed), FC KP (N); L/NK Rahat Ullah (Shaheed), FC KP (N); L/NK Islam Muhammad (Shaheed), FC KP (N); L/NK Amir Sohail (Shaheed), FC KP (N); L/NK Mansoor Khan (Shaheed), FC KP (N); L/NK Waqas Ali Shah (Shaheed), FC KP (N); L/NK Zahid Karnal (Shaheed), FC KP (N); L/NK Umer Hayat (Shaheed), FC KP (N); L/NK Dawood Rehman (Shaheed), FC KP (N); L/NK Liaqat Wali (Shaheed), FC KP (N); L/NK Usman (Shaheed), FC KP (S); L/NK Muhammad Zubair (Shaheed), FC KP (S); L/NK Waheed Ullah Khan (Shaheed), FC KP (S); L/NK Ibrahim Khan (Shaheed), FC KP (S); L/NK Muhammad Sheraz (Shaheed), FC KP (S); L/NK Azmat Ullah (Shaheed), FC KP (S); L/NK Abdur Rehman (Shaheed), FC KP (S); L/NK Ain Ullah (Shaheed), FC KP (S); L/NK Akhtar Zaman (Shaheed), FC KP (S); L/NK Shaheed Rehman (Shaheed), FC KP (S); L/NK Jibran Khan (Shaheed), FC KP (S); L/NK Nowrat Ullah (Shaheed), FC KP (S); L/NK Noman Ullah (Shaheed), FC KP (S); L/NK Salim Khan (Shaheed), FC KP (S); L/NK Abdul Ghafoor (Shaheed), FC KP (S); L/NK Mir Ahmad Shah (Shaheed), FC KP (S); L/NK Shahid Ullah (Shaheed), FC KP (S); L/NK Jibran Ullah (Shaheed), FC KP (S); L/NK Sabir Badshah (Shaheed), FC KP (S); L/NK Yousaf Ali (Shaheed), FC KP (S); L/NK Abdur Rehman (Shaheed), FC KP (S); L/NK Liaqat Ali (Shaheed), FC KP (S); L/NK Wilayat Hussain (Shaheed), FC KP (S); L/NK Gulab Zaman (Shaheed), FC KP (S); L/NK Sifat Ullah (Shaheed), FC KP (S); L/NK Habib Ullah (Shaheed), FC KP (S); L/NK Syed Asad Tahir (Shaheed), FC KP (S); L/NK Muhammad Ullah (Shaheed), FC KP (S); L/NK Yaseen Khan (Shaheed), FC KP (S); L/NK Muzamil Mehmood (Shaheed), FC KP (S); L/NK Muhammad Iftikhar (Shaheed), FC KP (N); L/NK Raza Muhammad (Shaheed), FC KP (N); L/NK Tahir Iqbal (Shaheed), FC KP (N); L/NK Moin Khan (Shaheed), FC KP (N); L/NK Amir Hamza (Shaheed), FC KP (S); L/NK Muhammad Qadeer (Shaheed), FC KP (S); L/NK Muhammad Sarfraz (Shaheed), FC KP (S); L/NK Tayyab Hussain (Shaheed), FC KP (S); L/NK Zakir Hayat (Shaheed), FC KP (S); L/NK Ghulam Ishaq Khan (Shaheed), FC KP (S); L/NK Umar Zahoor (Shaheed), FC Bln (S); Swr Muhammad Nadeem (Shaheed), AC; Sep Muhammad Iqbal (Shaheed), Arty; Sep Mohib Ul Hasnain Shah (Shaheed), Arty; Sep Manzoor Hussain (Shaheed), AD; Sep Abdul Rehman (Shaheed), AD; Spr Raheel Raja (Shaheed), Engrs; Sep Waqas Amin (Shaheed), Sigs; Sep Ahmad Khan (Shaheed), Punjab; Sep Muhammad Imran (Shaheed), Punjab; Sep Kashif Nawaz (Shaheed), Punjab; Sep Rashid Ali (Shaheed), Punjab; Sep Basit Ali Khan (Shaheed), Punjab; Sep Haider Ali (Shaheed), Punjab; Sep Muhammad Aftab Aslam (Shaheed), Punjab; Sep Himat Khan (Shaheed), Punjab; Sep Muhammad Haris (Shaheed), Punjab; Sep Muhammad Bilal (Shaheed), Punjab; Sep Muhammad Naeem (Shaheed), Punjab; Sep Abdul Qayum (Shaheed), Punjab; Sep Farhat Ullah (Shaheed), Punjab; Sep Jamshaid Ali (Shaheed), Punjab; Sep Muhammad Israr (Shaheed), Punjab; Sep Muhammad Mudassar Chohan (Shaheed), Punjab; Sep Ali Husnain (Shaheed), Punjab; Sep Talha Aziz (Shaheed), Punjab; Sep Muhammad Mujahid (Shaheed), Punjab; Sep Shakeel Ahmed (Shaheed), Punjab; Sep Niaz Hussain (Shaheed), Punjab; Sep Abdul Sattar (Shaheed), Punjab; Sep Nadeem Abbas (Shaheed), Punjab; Sep Aqeel Mehmood (Shaheed), Punjab; SW Shoaib Akhtar (Shaheed), Punjab; Sep Ehsan Abbas (Shaheed), Baloch; Sep Muhammad Ejaz (Shaheed), Baloch; Sep Aqib Hussain (Shaheed), Baloch; Sep Soban Ali (Shaheed), Baloch; Sep Aqeel Abbas (Shaheed), Baloch; Sep Muhammad Maqbool (Shaheed), Baloch; Sep Fasih Ur Rehman (Shaheed), Baloch; Sep Muhammad Ali (Shaheed), FF; Sep Muhammad Rustam (Shaheed), FF; Sep Mukhtar Wali (Shaheed), FF; Sep Safdar Ali (Shaheed), FF; Sep Ejaz Hussain (Shaheed), FF; Sep Asad Bashir (Shaheed), FF; Sep Muhammad Sakhi (Shaheed), FF; Sep Muhammad Ramzan (Shaheed), FF; Sep Murid Ahmed (Shaheed), FF; Sep Nawab Khan (Shaheed), FF; Sep Muhammad Haris (Shaheed), FF; Sep Aman Ullah (Shaheed), FF; Sep Muhammad Ishfar (Shaheed), FF; Sep Muhammad Qasim Khan (Shaheed), FF; Sep Aadil Ali (Shaheed), FF; Sep Farzand Ali (Shaheed), FF; Sep/Ck Zakir Muhammad (Shaheed), FF; Sep Muhammad Faisal (Shaheed), FF; Sep Muhammad Arif (Shaheed), FF; Sep Muhammad Naeem (Shaheed), FF; Sep Mudassar Ijaz (Shaheed), FF; Sep Zubair Ahmed (Shaheed), FF; Sep Muhammad Hayat (Shaheed), FF; Sep Amir Sohail (Shaheed), FF; Sep/Ck Ansar Mehmood (Shaheed), FF; Sep Mushtaq (Shaheed), FF; Sep Maaz Khan (Shaheed), FF; Sep Shah Zaman (Shaheed), FF; Sep Muhammad Ahmad (Shaheed), FF; Sep Amir Hussain (Shaheed), FF; Sep Ahsan Ali (Shaheed), FF; Sep Muhammad Khalid (Shaheed), FF; Sep Muhammad Atif Khan (Shaheed), FF; Sep Manzar Ali (Shaheed), FF; Sep Muhammad Aashan Abbasi (Shaheed), FF; Sep Mujahid Akhtar (Shaheed), AK; Sep Tanveer Ul Hassan (Shaheed), AK; Sep Nihayat Khan (Shaheed), AK; Sep Fahim Nazar (Shaheed), AK; Sep Muhammad Imtiaz (Shaheed), AK; Sep Nazar Hayat (Shaheed), AK; Sep Waqeel Hassan (Shaheed), AK; Sep Qalb-E-Abbas (Shaheed), AK; Sep Hammad Bin Hafeez (Shaheed), AK; Sep Shahid Hussain (Shaheed), AK; Sep Ameer Qasim (Shaheed), Sindh; Sep Nasirud Din (Shaheed), Sindh; Sep Atif Muneer (Shaheed), Sindh; Sep Muhammad Aslam (Shaheed), Sindh; Sep Hafiz Amir (Shaheed), Sindh; Sep Tanveer Abbas (Shaheed), Sindh; Sep Bilal Arshad (Shaheed), Sindh; Sep Riaz Hussain (Shaheed), Sindh; Sep Muhammad Haseeb (Shaheed), Sindh; Sep Zawar Ali (Shaheed), Sindh; Sep Muhammad Hameed (Shaheed), Sindh; Sep Sobdar Ali (Shaheed), Sindh; Sep Atta Ullah (Shaheed), Sindh; Sep Muhammad Farman (Shaheed), Sindh; Sep Muhammad Iqbal (Shaheed), NLI; Sep Ansar Ali (Shaheed), NLI; Sep Iftikhar Hussain (Shaheed), NLI; Sep Habib Ullah (Shaheed), NLI; Sep Muhammad Yasir (Shaheed), NLI; Sep Waqar Ahmed (Shaheed), NLI; Sep Malik Abdul Wahab (Shaheed), NLI; Sep Ghulam Rasool (Shaheed), NLI; Sep Muhammad Amir (Shaheed), NLI; Sep Arif Ur Rehman (Shaheed), SSG; Sep Basit Siddique (Shaheed), SSG; Sep Muhammad Rehman (Shaheed), SSG; Sep Shoaib Haidar (Shaheed), SSG; Sep Muhammad Naveed Khan (Shaheed), SSG; Sep Muhammad Aqib Hanif (Shaheed), ASC; Sep/NA Muhammad Shakeel (Shaheed), AMC; CFN Bahadur Ali (Shaheed), EME; Sep Niaz Ullah (Shaheed), EME; Sep Aftab Ahmad (Shaheed), EME; Sep Arshad Khan (Shaheed), FC KP (N); Sep Hazrat Ali (Shaheed), FC KP (N); Sep Muhammad Zubair (Shaheed), FC KP (N); Sep Inayat Ullah (Shaheed), FC KP (N); Sep Shams Iqbal (Shaheed), FC KP (N); Sep Amir Sohail (Shaheed), FC KP (N); Sep Sidrat Ullah (Shaheed), FC KP (N); Sep Khair Ud Din (Shaheed), FC KP (N); Sep Qasim Naeem (Shaheed), FC KP (N); Sep Sadiq Mehmood (Shaheed), FC KP (N); Sep Khaliq Raz Muhammad (Shaheed), FC KP (N); Sep Qimat Gul (Shaheed), FC KP (N); Sep Saeed Ullah (Shaheed), FC KP (N); Sep Abdul Rehman (Shaheed), FC KP (N); Sep Iltaf Khan (Shaheed), FC KP (N); Sep Abid Raza (Shaheed), FC KP (N); Sep Asif Ali (Shaheed), FC KP (N); Sep Hamid Hussain (Shaheed), FC KP (N); Sep Muhammad Younas (Shaheed), FC KP (N); Sep Shakir Ullah (Shaheed), FC KP (N); Sep Muhammad Iqbal (Shaheed), FC KP (N); Sep Adnan Adil (Shaheed), FC KP (N); Sep Waqar Khan (Shaheed), FC KP (N); Sep Muhammad Wasif (Shaheed), FC KP (N); Sep Waqas Ahmad (Shaheed), FC KP (N); Sep Abdullah (Shaheed), FC KP (N); Sep Fati Ullah (Shaheed), FC KP (N); Sep Sajid Khan (Shaheed), FC KP (N); Sep Syed Mushahid Hussain (Shaheed), FC KP (N); Sep Naveed Ullah (Shaheed), FC KP (N); Sep Imran Khan (Shaheed), FC KP (S); Sep Ikram Ullah (Shaheed), FC KP (S); Sep Kabal Khan (Shaheed), FC KP (S); Sep Diyab Khan (Shaheed), FC KP (S); Sep Danish (Shaheed), FC KP (S); Sep Ikram Ullah (Shaheed), FC KP (S); Sep Saqlain Haider (Shaheed), FC KP (S); Sep Hazrat Ali (Shaheed), FC KP (S); Sep Zakir Khan (Shaheed), FC KP (S); Sep Muhammad Saqib (Shaheed), FC KP (S); Sep Muhammad Yaseen (Shaheed), FC KP (S); Sep Ihsan Ullah (Shaheed), FC KP (S); Sep Jamil Ahmad (Shaheed), FC KP (S); Sep Aamar Zeb (Shaheed), FC KP (S); Sep Mohsin Ali (Shaheed), FC KP (S); Sep Asad Ullah (Shaheed), FC KP (S); Sep Farman Ali (Shaheed), FC KP (S); Sep Farhad Ali (Shaheed), FC KP (S); Sep Adil Khan (Shaheed), FC KP (S); Sep Shafi Ullah (Shaheed), FC KP (S); Sep Sajid Khan (Shaheed), FC KP (S); Sep Aurang Zeb (Shaheed), FC KP (S); Sep Muhammad Farhan (Shaheed), FC KP (S); Sep Iqbal Khan (Shaheed), FC KP (S); Sep Siyab Ur Rehman (Shaheed), FC KP (S); Sep Ikram Ullah (Shaheed), FC KP (S); Sep Usman Rafaqat (Shaheed), FC KP (S); Sep Insha Ullah (Shaheed), FC KP (S); Sep Safi Ullah (Shaheed), FC KP (S); Sep Aaqib (Shaheed), FC KP (S); Sep Rahim Shah (Shaheed), FC KP (S); Sep Muhammad Tariq (Shaheed), FC KP (S); Sep Habib Khan (Shaheed), FC KP (S); Sep Nizam Ud Din (Shaheed), FC KP (S); Sep Muhammad Bilal (Shaheed), FC KP (S); Sep Latif Ullah (Shaheed), FC KP (S); Sep Muhammad Yasir Bashir (Shaheed), FC Bln (N); Sep Khuram Saleem Zia (Shaheed), FC Bln (N); Sep Muhammad Saleem (Shaheed), FC Bln (N); Sep Adnan Bashir (Shaheed), FC Bln (N); Sep Zakir Khan (Shaheed), FC Bln (N); Sep Zahid Mehmood (Shaheed), FC Bln (N); Sep Zeeshan Ullah (Shaheed), FC Bln (N); Sep Fida Hussain (Shaheed), FC Bln (N); Sep Muhammad Khalil (Shaheed), FC Bln (N); Sep Abbas Ali (Shaheed), FC Bln (N); Sep Ghulam Muhammad (Shaheed), FC Bln (N); Sep Juma Khan (Shaheed), FC Bln (N); Sep Mukhtiar Ahmad (Shaheed), FC Bln (N); Sep Muhammad Asim (Shaheed), FC Bln (N); Sep Muhammad Kashif Khan (Shaheed), FC Bln (N); Sep Farhan Hussain (Shaheed), FC Bln (N); Sep Rehmat Ali (Shaheed), FC Bln (N); Sep Akmal Hussain (Shaheed), FC Bln (N); Sep Tayyab Mehmood (Shaheed), FC Bln (N); Sep Wajid Ahmed Faiz (Shaheed), FC Bln (N); Sep Tariq Nawaz (Shaheed), FC Bln (N); Sep Zain Ullah (Shaheed), FC Bln (N); Sep Sadam Hussain (Shaheed), FC Bln (S); Sep Muhammad Izhar Ud Din (Shaheed), FC Bln (S); Sep Nazar Abbas (Shaheed), FC Bln (S); Sep Muhammad Iqbal (Shaheed), FC Bln (S); Sep Ali Abbas (Shaheed), FC Bln (S); Sep Sami Ur Rehman (Shaheed), FC Bln (S); Sep Najam Shah (Shaheed), FC Bln (S); Sep Rizwan Ullah (Shaheed), FC Bln (S); Sep Lakhmir (Shaheed), FC Bln (S); Sep Allah Dad (Shaheed), FC Bln (S); Sep Muhammad Arshad (Shaheed), FC Bln (S); Sep Zahid Khan (Shaheed), FC Bln (S); Sep Aqeel Khan (Shaheed), FC Bln (S); Sep Abdul Aziz (Shaheed), FC Bln (S); Sep Shahid Ur Rehman (Shaheed), FC Bln (S); Sep Muazzam Waris Khan (Shaheed), FC Bln (S); Sep Abdul Wakeel Khan (Shaheed), FC Bln (S); Sep Muhammad Haris (Shaheed), FC Bln (S); Sep Shahid Ramzan (Shaheed), FC Bln (S); Sep Saqib Rehman (Shaheed), FC Bln (S); Cdre Tauqeer Ahmed Khawaja, SI (M), Navy; Cdr Zeeshan Mehmood, Navy; Lt Cdr Nazir Ahmed, TI (M), Navy; Lt Muhammad Arsalan Khan, Navy; and MGT-1 Muhammad Shahzaib (Shaheed), Navy.

Browse Topics
Pakistan Navy ISPR PAF Pakistan Air Force Pakistan Army Pakistan

Featured

