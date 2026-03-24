President approves military awards for armed forces personnel

Summary President of Pakistan approves a comprehensive list of military awards, honouring hundreds of armed forces personnel for bravery, service and sacrifice.
ISLAMABAD (Dunya News) – The President of Pakistan has been pleased to grant military awards to officers and personnel of the Pakistan Army, Navy and Air Force, according to a statement issued by Inter-Services Public Relations (ISPR).
The awards include 11 Sitara-i-Basalat, 475 Tamgha-i-Basalat, 130 Imtiazi Asnad, 378 COAS Commendation Cards, 23 Hilal-i-Imtiaz (Military), 100 Sitara-i-Imtiaz (Military) and 136 Tamgha-i-Imtiaz (Military), recognising acts of gallantry, distinguished service and meritorious contributions across all ranks.
Sitara-i-Basalat
The following officers and personnel have been conferred with Sitara-i-Basalat:
Maj Kamil Hussain, Arty; Maj Sibtain Haider (Shaheed), Punjab; Maj Hamzah Israr (Shaheed), FF; Maj Adnan Aslam (Shaheed), FF; Capt Hasnain Akhtar (Shaheed), Arty; Hav Ali Bilawal (Shaheed), FC Bln (S); NK Bakht Zamin (Shaheed), FC Bln (S); Sep Rehman Zadin (Shaheed), FF; Sep Saqlain Hukamdad (Shaheed), SSG; Rear Admiral Muhammad Sohail Arshad, HI (M), Navy; and Rear Admiral Mazhar Mahmood Malik, HI (M), Navy.
Tamgha-i-Basalat
The following officers and personnel have been conferred with Tamgha-i-Basalat:
Lt Col Muhammad Saifullah Baig, Punjab; Maj Syed Moiez Abbas Shah (Shaheed), NLI; Maj Muhammad Shabbir, Punjab; Maj Daniyal Tanveer Raja, AK; Maj Muhammad Awais (Shaheed), Sigs; Maj Saleem Malik, AK; Maj Saad Bin Zubair (Shaheed), AK; Maj Muhammad Haseeb (Shaheed), AC; Maj Atif Khalil (Shaheed), FF; Capt Muhammad Ali Qureshi (Shaheed), ASC; Capt Muhammad Irshad, NLI; Capt Khurram Shahzad, Baloch; Capt Uzair Mehmood Malik (Shaheed), Baloch; Capt Muhammad Zohaib Ud Din (Shaheed), Arty; Capt Zeeshan Abbas, Arty; Lt Muhammad Hassaan Ashraf (Shaheed), Punjab; Lt Danial Ismail (Shaheed), Sindh; Sub Sajjad Hussain (Shaheed), Arty; Sub Imran Ahmed Farooqi (Shaheed), FF; Sub Zahid Iqbal (Shaheed), FF; Sub Shahab Ud Din (Shaheed), FC KP (N); Sub Atta Ur Rehman, FC KP (N); Sub Abdullah (Shaheed), FC KP (S); Sub Shahzad Meen (Shaheed), FC Bln (N); Sub Muhammad Zaman (Shaheed), FC Bln (S); N/Sub Abid Hussain (Shaheed), Arty; N/Sub Jan Muhammad (Shaheed), Sigs; N/Sub Jamshaid Iqbal, Punjab; N/Sub Muhammad Bilal (Shaheed), Punjab; N/Sub Zafar Ali (Shaheed), Baloch; N/Sub Zaheer Hussain Shah (Shaheed), FF; N/Sub Muhammad Auwais (Shaheed), FF; N/Sub Muhammad Ali (Shaheed), Sindh; N/Sub Farman Ullah (Shaheed), Sindh; N/Sub Kashif Raza (Shaheed), Sindh; N/Sub Ghulam Mehdi (Shaheed), NLI; N/Sub Gul Mar Jan (Shaheed), FC KP (N); N/Sub Muhammad Khaliq (Shaheed), FC KP (S); N/Sub Taib Shah (Shaheed), FC KP (S); N/Sub Muhammad Tahir (Shaheed), FC KP (S); N/Sub Falak Niaz (Shaheed), FC Bln (N); N/Sub Dost Muhammad (Shaheed), FC Bln (N); N/Sub Ghulam Abbas (Shaheed), FC Bln (N); N/Sub Sohail Raza (Shaheed), FC Bln (S); N/Sub Noor Ali (Shaheed), FC Bln (S); Hav Sarfraz Karim (Shaheed), AD; Hav Shoukat Ali (Shaheed), Punjab; Hav Saeed Iqbal (Shaheed), Punjab; Hav Yasir Khan (Shaheed), Punjab; Hav Nasir Siddique (Shaheed), Punjab; Hav Muhammad Asif (Shaheed), Baloch; Hav Muhammad Yaqoob (Shaheed), Baloch; Hav Imran Nawaz (Shaheed), Baloch; Hav Sohrab Khan (Shaheed), FF; Hav Mian Yousaf (Shaheed), FF; Hav Muhammad Saeed (Shaheed), FF; Hav Muhammad Tanveer (Shaheed), FF; Hav Muhammad Javed Iqbal (Shaheed), FF; Hav Zahid Khan (Shaheed), AK; Hav Sheer Zaman (Shaheed), Sindh; Hav Farman Ali (Shaheed), Sindh; Hav Izrar Khan (Shaheed), NLI; Hav Taj Rasool Khan (Shaheed), NLI; Hav Zulfiqar Ali (Shaheed), NLI; Hav Barkat Ali (Shaheed), NLI; Hav Muhammad Yasin (Shaheed), NLI; Hav Muhammad Sufyan Tayyab, SSG; Hav Sajjad Ahmed (Shaheed), Mjd; Hav Liaqat Ali Khan (Shaheed), FC KP (N); Hav Muhammad Sharif (Shaheed), FC KP (N); Hav Muhammad Zahid (Shaheed), FC KP (N); Hav Tasleem Ali (Shaheed), FC KP (N); Hav Jahan Zeb (Shaheed), FC KP (N); Hav Altaf Hussain (Shaheed), FC KP (N); Hav Murad Khan (Shaheed), FC KP (N); Hav Mushtaq Hussain (Shaheed), FC KP (S); Hav Asad Ullah (Shaheed), FC KP (S); Hav Muhammad Mohsin (Shaheed), FC KP (S); Hav Jadid Ali (Shaheed), FC KP (S); Hav Nisar Hussain (Shaheed), FC KP (S); Hav Sial Zada (Shaheed), FC Bln (N); Hav Tahir Khan (Shaheed), FC Bln (N); Hav Noor Ahmed (Shaheed), FC Bln (N); Hav Liaqat Ali (Shaheed), FC Bln (S); Hav Muhammad Farooq (Shaheed), FC Bln (S); Hav Jamsher Khan (Shaheed), FC Bln (S); Hav Iftikhar Ahmed (Shaheed), FC Bln (S); Hav Fidaqat Khan (Shaheed), FC Bln (S); L/Hav Muhammad Zaulfiqar (Shaheed), AK; L/Hav Javed Iqbal (Shaheed), AK; L/Hav Abbas Ali (Shaheed), NLI; LD Muhammad Imran Faisal (Shaheed), AC; NK Manzar Abbas (Shaheed), Arty; NK Muhammad Parwaiz (Shaheed), Engrs; NK Khuram Shahzad (Shaheed), Punjab; NK Aman Ullah (Shaheed), Punjab; NK Habib Ullah (Shaheed), Punjab; NK Muhammad Mubeen (Shaheed), Punjab; NK Ali Bakhsh (Shaheed), Baloch; NK Sakhi Dad (Shaheed), FF; NK Basit Fareid (Shaheed), FF; NK Khetab Shah (Shaheed), FF; NK Azad Ullah (Shaheed), FF; NK Tehmas Ahmed (Shaheed), FF; NK Qaiser Khan (Shaheed), AK; NK Muhammad Arsalan (Shaheed), Sindh; NK Muhammad Mataro (Shaheed), Sindh; NK Saddam Hussain (Shaheed), Sindh; NK Mushtaq Hussain (Shaheed), Sindh; NK Muhammad Nazir (Shaheed), NLI; NK Muhammad Usman (Shaheed), NLI; NK Asmar Murtaza (Shaheed), NLI; NK Muhammad Waseem Sarwar (Shaheed), CMI; NK Inayat Khan (Shaheed), FC KP (N); NK Wadan Gul (Shaheed), FC KN (N); NK Shah Baz Khan (Shaheed), FC KP (N); NK Hikmat Ullah (Shaheed), FC KP (N); NK Khial Gul (Shaheed), FC KP (N); NK Aziz Ur Rehman (Shaheed), FC KP (N); NK Inam Gul (Shaheed), FC KP (N); NK Qaizar Khan (Shaheed), FC KP (N); NK Zahoor Khan (Shaheed), FC KP (N); NK Said Afzal (Shaheed), FC KP (N); NK Lal Hassan (Shaheed), FC KP (S); NK Shakir Ullah (Shaheed), FC KP (S); NK Akbar Jan (Shaheed), FC KP (S); NK Javed Ahmad (Shaheed), FC KP (S); NK Mujahid Khan (Shaheed), FC KP (S); NK Jan Wali (Shaheed), FC KP (S); NK Irfan Ullah (Shaheed), FC KP (S); NK Rashid Gul (Shaheed), FC KP (S); NK Altaf Hussain (Shaheed), FC KP (S); NK Irfan Ullah Khan (Shaheed), FC KP (S); NK Wasi Ullah (Shaheed), FC KP (S); NK Bahar Ali (Shaheed), FC KP (S); NK Mohid Zada (Shaheed), FC KP (S); NK Ali Marjan (Shaheed), FC KP (S); NK Raziq Khan (Shaheed), FC Bln (N); NK Abdul Majid (Shaheed), FC Bln (N); NK Muhammad Shoaib (Shaheed), FC Bln (N); NK Asif Khan (Shaheed), FC Bln (N); NK Muhammad Riaz (Shaheed), FC Bln (N); NK Shaird Ullah Khan (Shaheed), FC Bln (N); NK Mashkoor Ali (Shaheed), FC Bln (N); NK Awais Muhammad (Shaheed), FC Bln (N); NK Saif Ullah (Shaheed), FC Bln (S); NK Gul Sanat Shah (Shaheed), FC Bln (S); NK Sumair Yaqoob (Shaheed), FC Bln (S); NK Atta Ullah Shah (Shaheed), FC Bln (S); NK Shams Ud Din (Shaheed), FC Bln (S); NK Irfan Ullah (Shaheed), FC Bln (S); NK Fazal Bashir (Shaheed), FC Bln (S); NK Atta Ullah (Shaheed), FC Bln (S); NK Muhammad Ismail (Shaheed), FC Bln (S); ALD Muhammad Nouman Khan (Shaheed), AC; L/NK Muhammad Arshad (Shaheed), Arty; L/NK Muhammad Taqi (Shaheed), AD; L/NK Nazakat Ali (Shaheed), Engrs; L/NK Abdul Manan (Shaheed), Engrs; L/NK Muhammad Bilal (Shaheed), Engrs; L/NK Qammar Sultan (Shaheed), Punjab; L/NK Fayaz Ahmed (Shaheed), Punjab; L/NK Naseeb Ullah (Shaheed), Punjab; L/NK Tamoor Hussain Abbasi (Shaheed), Baloch; L/NK Ghulam Mustafa (Shaheed), Baloch; L/NK Aamir Abbas (Shaheed), Baloch; L/NK Intizar Hussain (Shaheed), Baloch; L/NK Muhammad Amin (Shaheed), FF; L/NK Aamir Saleem (Shaheed), FF; L/NK Shaukat Ali (Shaheed), FF; L/NK Safeer Ahmad (Shaheed), FF; L/NK Bakht Muhammad (Shaheed), FF; L/NK Mir Ali Khan (Shaheed), FF; L/NK Muhammad Sajid (Shaheed), FF; L/NK Ghazanfar Abbas (Shaheed), FF; L/NK Muhammad Ishaq (Shaheed), FF; L/NK Muhammad Ismail (Shaheed), FF; L/NK Nawish Khan (Shaheed), AK; L/NK Muhammad Nadim Malik (Shaheed), AK; L/NK Danyal Khan (Shaheed), AK; L/NK Muhammad Naseer (Shaheed), AK; L/NK Fiaqat Ali (Shaheed), Sindh; L/NK Muhammad Asif (Shaheed), Sindh; L/NK Niamat Wali (Shaheed), NLI; L/NK Faisal Abbas (Shaheed), SSG; L/NK Sail Khan (Shaheed), SSG; L/NK Muhammad Roman (Shaheed), FC KP (N); L/NK Amjad Ali (Shaheed), FC KP (N); L/NK Rashid Minhas (Shaheed), FC KP (N); L/NK Mujahid Iqbal (Shaheed), FC KP (N); L/NK Ghafar Din (Shaheed), FC KP (N); L/NK Muhammad Imran (Shaheed), FC KP (N); L/NK Said Aman (Shaheed), FC KP (N); L/NK Raham Din Khan (Shaheed), FC KP (N); L/NK Nizar Muhammad (Shaheed), FC KP (N); L/NK Rahat Ullah (Shaheed), FC KP (N); L/NK Islam Muhammad (Shaheed), FC KP (N); L/NK Amir Sohail (Shaheed), FC KP (N); L/NK Mansoor Khan (Shaheed), FC KP (N); L/NK Waqas Ali Shah (Shaheed), FC KP (N); L/NK Zahid Karnal (Shaheed), FC KP (N); L/NK Umer Hayat (Shaheed), FC KP (N); L/NK Dawood Rehman (Shaheed), FC KP (N); L/NK Liaqat Wali (Shaheed), FC KP (N); L/NK Usman (Shaheed), FC KP (S); L/NK Muhammad Zubair (Shaheed), FC KP (S); L/NK Waheed Ullah Khan (Shaheed), FC KP (S); L/NK Ibrahim Khan (Shaheed), FC KP (S); L/NK Muhammad Sheraz (Shaheed), FC KP (S); L/NK Azmat Ullah (Shaheed), FC KP (S); L/NK Abdur Rehman (Shaheed), FC KP (S); L/NK Ain Ullah (Shaheed), FC KP (S); L/NK Akhtar Zaman (Shaheed), FC KP (S); L/NK Shaheed Rehman (Shaheed), FC KP (S); L/NK Jibran Khan (Shaheed), FC KP (S); L/NK Nowrat Ullah (Shaheed), FC KP (S); L/NK Noman Ullah (Shaheed), FC KP (S); L/NK Salim Khan (Shaheed), FC KP (S); L/NK Abdul Ghafoor (Shaheed), FC KP (S); L/NK Mir Ahmad Shah (Shaheed), FC KP (S); L/NK Shahid Ullah (Shaheed), FC KP (S); L/NK Jibran Ullah (Shaheed), FC KP (S); L/NK Sabir Badshah (Shaheed), FC KP (S); L/NK Yousaf Ali (Shaheed), FC KP (S); L/NK Abdur Rehman (Shaheed), FC KP (S); L/NK Liaqat Ali (Shaheed), FC KP (S); L/NK Wilayat Hussain (Shaheed), FC KP (S); L/NK Gulab Zaman (Shaheed), FC KP (S); L/NK Sifat Ullah (Shaheed), FC KP (S); L/NK Habib Ullah (Shaheed), FC KP (S); L/NK Syed Asad Tahir (Shaheed), FC KP (S); L/NK Muhammad Ullah (Shaheed), FC KP (S); L/NK Yaseen Khan (Shaheed), FC KP (S); L/NK Muzamil Mehmood (Shaheed), FC KP (S); L/NK Muhammad Iftikhar (Shaheed), FC KP (N); L/NK Raza Muhammad (Shaheed), FC KP (N); L/NK Tahir Iqbal (Shaheed), FC KP (N); L/NK Moin Khan (Shaheed), FC KP (N); L/NK Amir Hamza (Shaheed), FC KP (S); L/NK Muhammad Qadeer (Shaheed), FC KP (S); L/NK Muhammad Sarfraz (Shaheed), FC KP (S); L/NK Tayyab Hussain (Shaheed), FC KP (S); L/NK Zakir Hayat (Shaheed), FC KP (S); L/NK Ghulam Ishaq Khan (Shaheed), FC KP (S); L/NK Umar Zahoor (Shaheed), FC Bln (S); Swr Muhammad Nadeem (Shaheed), AC; Sep Muhammad Iqbal (Shaheed), Arty; Sep Mohib Ul Hasnain Shah (Shaheed), Arty; Sep Manzoor Hussain (Shaheed), AD; Sep Abdul Rehman (Shaheed), AD; Spr Raheel Raja (Shaheed), Engrs; Sep Waqas Amin (Shaheed), Sigs; Sep Ahmad Khan (Shaheed), Punjab; Sep Muhammad Imran (Shaheed), Punjab; Sep Kashif Nawaz (Shaheed), Punjab; Sep Rashid Ali (Shaheed), Punjab; Sep Basit Ali Khan (Shaheed), Punjab; Sep Haider Ali (Shaheed), Punjab; Sep Muhammad Aftab Aslam (Shaheed), Punjab; Sep Himat Khan (Shaheed), Punjab; Sep Muhammad Haris (Shaheed), Punjab; Sep Muhammad Bilal (Shaheed), Punjab; Sep Muhammad Naeem (Shaheed), Punjab; Sep Abdul Qayum (Shaheed), Punjab; Sep Farhat Ullah (Shaheed), Punjab; Sep Jamshaid Ali (Shaheed), Punjab; Sep Muhammad Israr (Shaheed), Punjab; Sep Muhammad Mudassar Chohan (Shaheed), Punjab; Sep Ali Husnain (Shaheed), Punjab; Sep Talha Aziz (Shaheed), Punjab; Sep Muhammad Mujahid (Shaheed), Punjab; Sep Shakeel Ahmed (Shaheed), Punjab; Sep Niaz Hussain (Shaheed), Punjab; Sep Abdul Sattar (Shaheed), Punjab; Sep Nadeem Abbas (Shaheed), Punjab; Sep Aqeel Mehmood (Shaheed), Punjab; SW Shoaib Akhtar (Shaheed), Punjab; Sep Ehsan Abbas (Shaheed), Baloch; Sep Muhammad Ejaz (Shaheed), Baloch; Sep Aqib Hussain (Shaheed), Baloch; Sep Soban Ali (Shaheed), Baloch; Sep Aqeel Abbas (Shaheed), Baloch; Sep Muhammad Maqbool (Shaheed), Baloch; Sep Fasih Ur Rehman (Shaheed), Baloch; Sep Muhammad Ali (Shaheed), FF; Sep Muhammad Rustam (Shaheed), FF; Sep Mukhtar Wali (Shaheed), FF; Sep Safdar Ali (Shaheed), FF; Sep Ejaz Hussain (Shaheed), FF; Sep Asad Bashir (Shaheed), FF; Sep Muhammad Sakhi (Shaheed), FF; Sep Muhammad Ramzan (Shaheed), FF; Sep Murid Ahmed (Shaheed), FF; Sep Nawab Khan (Shaheed), FF; Sep Muhammad Haris (Shaheed), FF; Sep Aman Ullah (Shaheed), FF; Sep Muhammad Ishfar (Shaheed), FF; Sep Muhammad Qasim Khan (Shaheed), FF; Sep Aadil Ali (Shaheed), FF; Sep Farzand Ali (Shaheed), FF; Sep/Ck Zakir Muhammad (Shaheed), FF; Sep Muhammad Faisal (Shaheed), FF; Sep Muhammad Arif (Shaheed), FF; Sep Muhammad Naeem (Shaheed), FF; Sep Mudassar Ijaz (Shaheed), FF; Sep Zubair Ahmed (Shaheed), FF; Sep Muhammad Hayat (Shaheed), FF; Sep Amir Sohail (Shaheed), FF; Sep/Ck Ansar Mehmood (Shaheed), FF; Sep Mushtaq (Shaheed), FF; Sep Maaz Khan (Shaheed), FF; Sep Shah Zaman (Shaheed), FF; Sep Muhammad Ahmad (Shaheed), FF; Sep Amir Hussain (Shaheed), FF; Sep Ahsan Ali (Shaheed), FF; Sep Muhammad Khalid (Shaheed), FF; Sep Muhammad Atif Khan (Shaheed), FF; Sep Manzar Ali (Shaheed), FF; Sep Muhammad Aashan Abbasi (Shaheed), FF; Sep Mujahid Akhtar (Shaheed), AK; Sep Tanveer Ul Hassan (Shaheed), AK; Sep Nihayat Khan (Shaheed), AK; Sep Fahim Nazar (Shaheed), AK; Sep Muhammad Imtiaz (Shaheed), AK; Sep Nazar Hayat (Shaheed), AK; Sep Waqeel Hassan (Shaheed), AK; Sep Qalb-E-Abbas (Shaheed), AK; Sep Hammad Bin Hafeez (Shaheed), AK; Sep Shahid Hussain (Shaheed), AK; Sep Ameer Qasim (Shaheed), Sindh; Sep Nasirud Din (Shaheed), Sindh; Sep Atif Muneer (Shaheed), Sindh; Sep Muhammad Aslam (Shaheed), Sindh; Sep Hafiz Amir (Shaheed), Sindh; Sep Tanveer Abbas (Shaheed), Sindh; Sep Bilal Arshad (Shaheed), Sindh; Sep Riaz Hussain (Shaheed), Sindh; Sep Muhammad Haseeb (Shaheed), Sindh; Sep Zawar Ali (Shaheed), Sindh; Sep Muhammad Hameed (Shaheed), Sindh; Sep Sobdar Ali (Shaheed), Sindh; Sep Atta Ullah (Shaheed), Sindh; Sep Muhammad Farman (Shaheed), Sindh; Sep Muhammad Iqbal (Shaheed), NLI; Sep Ansar Ali (Shaheed), NLI; Sep Iftikhar Hussain (Shaheed), NLI; Sep Habib Ullah (Shaheed), NLI; Sep Muhammad Yasir (Shaheed), NLI; Sep Waqar Ahmed (Shaheed), NLI; Sep Malik Abdul Wahab (Shaheed), NLI; Sep Ghulam Rasool (Shaheed), NLI; Sep Muhammad Amir (Shaheed), NLI; Sep Arif Ur Rehman (Shaheed), SSG; Sep Basit Siddique (Shaheed), SSG; Sep Muhammad Rehman (Shaheed), SSG; Sep Shoaib Haidar (Shaheed), SSG; Sep Muhammad Naveed Khan (Shaheed), SSG; Sep Muhammad Aqib Hanif (Shaheed), ASC; Sep/NA Muhammad Shakeel (Shaheed), AMC; CFN Bahadur Ali (Shaheed), EME; Sep Niaz Ullah (Shaheed), EME; Sep Aftab Ahmad (Shaheed), EME; Sep Arshad Khan (Shaheed), FC KP (N); Sep Hazrat Ali (Shaheed), FC KP (N); Sep Muhammad Zubair (Shaheed), FC KP (N); Sep Inayat Ullah (Shaheed), FC KP (N); Sep Shams Iqbal (Shaheed), FC KP (N); Sep Amir Sohail (Shaheed), FC KP (N); Sep Sidrat Ullah (Shaheed), FC KP (N); Sep Khair Ud Din (Shaheed), FC KP (N); Sep Qasim Naeem (Shaheed), FC KP (N); Sep Sadiq Mehmood (Shaheed), FC KP (N); Sep Khaliq Raz Muhammad (Shaheed), FC KP (N); Sep Qimat Gul (Shaheed), FC KP (N); Sep Saeed Ullah (Shaheed), FC KP (N); Sep Abdul Rehman (Shaheed), FC KP (N); Sep Iltaf Khan (Shaheed), FC KP (N); Sep Abid Raza (Shaheed), FC KP (N); Sep Asif Ali (Shaheed), FC KP (N); Sep Hamid Hussain (Shaheed), FC KP (N); Sep Muhammad Younas (Shaheed), FC KP (N); Sep Shakir Ullah (Shaheed), FC KP (N); Sep Muhammad Iqbal (Shaheed), FC KP (N); Sep Adnan Adil (Shaheed), FC KP (N); Sep Waqar Khan (Shaheed), FC KP (N); Sep Muhammad Wasif (Shaheed), FC KP (N); Sep Waqas Ahmad (Shaheed), FC KP (N); Sep Abdullah (Shaheed), FC KP (N); Sep Fati Ullah (Shaheed), FC KP (N); Sep Sajid Khan (Shaheed), FC KP (N); Sep Syed Mushahid Hussain (Shaheed), FC KP (N); Sep Naveed Ullah (Shaheed), FC KP (N); Sep Imran Khan (Shaheed), FC KP (S); Sep Ikram Ullah (Shaheed), FC KP (S); Sep Kabal Khan (Shaheed), FC KP (S); Sep Diyab Khan (Shaheed), FC KP (S); Sep Danish (Shaheed), FC KP (S); Sep Ikram Ullah (Shaheed), FC KP (S); Sep Saqlain Haider (Shaheed), FC KP (S); Sep Hazrat Ali (Shaheed), FC KP (S); Sep Zakir Khan (Shaheed), FC KP (S); Sep Muhammad Saqib (Shaheed), FC KP (S); Sep Muhammad Yaseen (Shaheed), FC KP (S); Sep Ihsan Ullah (Shaheed), FC KP (S); Sep Jamil Ahmad (Shaheed), FC KP (S); Sep Aamar Zeb (Shaheed), FC KP (S); Sep Mohsin Ali (Shaheed), FC KP (S); Sep Asad Ullah (Shaheed), FC KP (S); Sep Farman Ali (Shaheed), FC KP (S); Sep Farhad Ali (Shaheed), FC KP (S); Sep Adil Khan (Shaheed), FC KP (S); Sep Shafi Ullah (Shaheed), FC KP (S); Sep Sajid Khan (Shaheed), FC KP (S); Sep Aurang Zeb (Shaheed), FC KP (S); Sep Muhammad Farhan (Shaheed), FC KP (S); Sep Iqbal Khan (Shaheed), FC KP (S); Sep Siyab Ur Rehman (Shaheed), FC KP (S); Sep Ikram Ullah (Shaheed), FC KP (S); Sep Usman Rafaqat (Shaheed), FC KP (S); Sep Insha Ullah (Shaheed), FC KP (S); Sep Safi Ullah (Shaheed), FC KP (S); Sep Aaqib (Shaheed), FC KP (S); Sep Rahim Shah (Shaheed), FC KP (S); Sep Muhammad Tariq (Shaheed), FC KP (S); Sep Habib Khan (Shaheed), FC KP (S); Sep Nizam Ud Din (Shaheed), FC KP (S); Sep Muhammad Bilal (Shaheed), FC KP (S); Sep Latif Ullah (Shaheed), FC KP (S); Sep Muhammad Yasir Bashir (Shaheed), FC Bln (N); Sep Khuram Saleem Zia (Shaheed), FC Bln (N); Sep Muhammad Saleem (Shaheed), FC Bln (N); Sep Adnan Bashir (Shaheed), FC Bln (N); Sep Zakir Khan (Shaheed), FC Bln (N); Sep Zahid Mehmood (Shaheed), FC Bln (N); Sep Zeeshan Ullah (Shaheed), FC Bln (N); Sep Fida Hussain (Shaheed), FC Bln (N); Sep Muhammad Khalil (Shaheed), FC Bln (N); Sep Abbas Ali (Shaheed), FC Bln (N); Sep Ghulam Muhammad (Shaheed), FC Bln (N); Sep Juma Khan (Shaheed), FC Bln (N); Sep Mukhtiar Ahmad (Shaheed), FC Bln (N); Sep Muhammad Asim (Shaheed), FC Bln (N); Sep Muhammad Kashif Khan (Shaheed), FC Bln (N); Sep Farhan Hussain (Shaheed), FC Bln (N); Sep Rehmat Ali (Shaheed), FC Bln (N); Sep Akmal Hussain (Shaheed), FC Bln (N); Sep Tayyab Mehmood (Shaheed), FC Bln (N); Sep Wajid Ahmed Faiz (Shaheed), FC Bln (N); Sep Tariq Nawaz (Shaheed), FC Bln (N); Sep Zain Ullah (Shaheed), FC Bln (N); Sep Sadam Hussain (Shaheed), FC Bln (S); Sep Muhammad Izhar Ud Din (Shaheed), FC Bln (S); Sep Nazar Abbas (Shaheed), FC Bln (S); Sep Muhammad Iqbal (Shaheed), FC Bln (S); Sep Ali Abbas (Shaheed), FC Bln (S); Sep Sami Ur Rehman (Shaheed), FC Bln (S); Sep Najam Shah (Shaheed), FC Bln (S); Sep Rizwan Ullah (Shaheed), FC Bln (S); Sep Lakhmir (Shaheed), FC Bln (S); Sep Allah Dad (Shaheed), FC Bln (S); Sep Muhammad Arshad (Shaheed), FC Bln (S); Sep Zahid Khan (Shaheed), FC Bln (S); Sep Aqeel Khan (Shaheed), FC Bln (S); Sep Abdul Aziz (Shaheed), FC Bln (S); Sep Shahid Ur Rehman (Shaheed), FC Bln (S); Sep Muazzam Waris Khan (Shaheed), FC Bln (S); Sep Abdul Wakeel Khan (Shaheed), FC Bln (S); Sep Muhammad Haris (Shaheed), FC Bln (S); Sep Shahid Ramzan (Shaheed), FC Bln (S); Sep Saqib Rehman (Shaheed), FC Bln (S); Cdre Tauqeer Ahmed Khawaja, SI (M), Navy; Cdr Zeeshan Mehmood, Navy; Lt Cdr Nazir Ahmed, TI (M), Navy; Lt Muhammad Arsalan Khan, Navy; and MGT-1 Muhammad Shahzaib (Shaheed), Navy.