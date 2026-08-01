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PML-N MNA Malik Muhammad Iqbal Channar passes away at 76

PML-N MNA Malik Muhammad Iqbal Channar passes away at 76
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Summary Senior PML-N leader and MNA Malik Muhammad Iqbal Channar has passed away after a prolonged illness. He had undergone surgery following a brain haemorrhage, family members confirmed.

BAHAWALPUR (Dunya News) – Senior Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N) leader and Member of the National Assembly (MNA) Malik Muhammad Iqbal Channar has passed away after a prolonged illness, his family confirmed.

According to family members, Malik Muhammad Iqbal Channar had been unwell for several weeks. He suffered a brain haemorrhage and underwent surgery as part of his treatment.

The family confirmed his passing but did not disclose further details regarding his illness.

Malik Muhammad Iqbal Channar was the father of Punjab Assembly Deputy Speaker Malik Zaheer Iqbal Channar. His death has been mourned by family members and political colleagues.

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