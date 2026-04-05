Funeral prayers held for mother of PTI leader Mian Aslam Iqbal

LAHORE (Dunya News) – Funeral prayers for the mother of PTI leader and former provincial minister Mian Aslam Iqbal were held at Dongi Ground, Samanabad, led by Muhammad Allama Tahir.
Among those who attended were Mian Aslam Iqbal’s brother Mian Amjad Iqbal, Chairman of Dunya Media Group Mian Amer Mahmood, Federal Minister Awn Chaudhry, MNA Hafiz Nauman, Punjab Assembly member Farrukh Javed, Mian Ijaz Shafi, and former Punjab Health Minister Dr Tahir Ali Javed.
PTI Secretary General Salman Akram Raja, MPAs Sheikh Imtiaz, Ammar Dogar, Zaheer Abbas Khokhar, Brigadier (r) Mushtaq, Ali Imtiaz, and Ali Akbar were also present.
Other attendees included PTI Religious Affairs Wing leader Maulana Asghar Arif Chishti, PTI NA-129 ticket holder Arsalan Chaudhry, PTI leaders Ali Ijaz Butt, Rizwan Goraya, Shabbir Gujar, Ghulam Mohiuddin Dewan, senior journalists Salman Ghani, Junaid Saleem, Haroon Rafiq, PML-N leader Khawaja Ahmad Hassan, and business leader Shahid Kamboh.
After the funeral prayers, attendees offered condolences to Mian Aslam Iqbal’s brother, Amjad Iqbal, and prayed for the deceased’s forgiveness and eternal peace.