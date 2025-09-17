In-focus

PM Shehbaz and Saudi crown prince vow to uplift bilateral ties

Pakistan

Pakistani premier arrives at Riyadh's Qasr Yamama for the meeting with Mohammed bin Salman

RIYADH (Dunya News) – Prime Minister Shehbaz Sharif on Wednesday held a meeting with Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, where the two leaders discussed bilateral relations and other significant matters.

The prime minister arrived at the Royal Court, Qasr Yamama, for the meeting. Upon his arrival, he was graciously welcomed with Saudi royal protocol, including a ceremonial escort by mounted guards.

At the Royal Court, Crown Prince Mohammed bin Salman personally received the PM, and a guard of honor was presented by the Saudi Armed Forces.

The bilateral meeting between Prime Minister Shehbaz Sharif and Crown Prince Mohammed bin Salman was attended by Deputy Prime Minister and Foreign Minister Mohammad Ishaq Dar, Chief of Army Staff Field Marshal Syed Asim Munir, Defense Minister Khawaja Muhammad Asif, Finance Minister Muhammad Aurangzeb, Climate Change Minister Dr. Musadik Malik, and Special Assistant Syed Tariq Fatemi.

