First Eid special train departs from Lahore

Summary Pakistan Railways launches its first Eid special train from Lahore, with four special trains scheduled nationwide to facilitate holiday travelers ahead of Eid-ul-Fitr 2026.

]LAHORE (Dunya News) — Pakistan Railways’ first Eid special train departed from Lahore at 7:30 pm on Monday. The train is scheduled to reach Karachi Cantonment at 3:45 pm on Tuesday.

For Eid, Pakistan Railways has arranged four special trains:

Second train: Quetta to Rawalpindi, departing March 17 at 10:00 am, arriving March 18 at 4:30 pm.

Third train: Karachi City to Peshawar Cantonment, departing March 17 at 7:00 pm, arriving March 19 at 5:00 am.

Fourth train: Karachi Cantonment to Lahore, departing March 18 at 7:30 pm, arriving March 19 at 5:30 pm.

