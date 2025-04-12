Karachi Kings opt to bowl first against Multan Sultans
Cricket
In an earlier match, Quetta Gladiators humbled Peshawar Zalmi by eighty runs
RAWALPINDI (Dunya News) - Karachi Kings have decided to bowl first against Multan Sultans in the third encounter of Pakistan Super League season 10.
In an earlier match, Quetta Gladiators humbled Peshawar Zalmi by eighty runs.
PLAYING XIs
Karachi Kings: David Warner(c), James Vince, Shan Masood, Tim Seifert(w), Irfan Khan, Khushdil Shah, Adam Milne, Arafat Minhas, Hasan Ali, Fawad Ali, Abbas Afridi.
Multan Sultans: Mohammad Rizwan(w/c), Shai Hope, Usman Khan, Iftikhar Ahmed, Kamran Ghulam, Michael Bracewell, Shahid Aziz, David Willey, Chris Jordan, Usama Mir, Akif Javed.