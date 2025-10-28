Musk's X AI launches AI-powered encyclopedia 'Grokipedia' to rival wikipedia
Technology
(Web Desk) - Elon Musk’s company X.AI has launched an online encyclopedia called Grokipedia, designed to compete with Wikipedia.
Based on artificial intelligence (AI) technology, Grokipedia closely resembles Wikipedia in appearance. Its version 1 is quite simple, featuring a large search bar on the homepage, and its entries look similar to Wikipedia articles.
While Wikipedia allows users to edit pages, Grokipedia currently does not have this feature.
Elon Musk has long criticized Wikipedia and presents Grokipedia as a more autonomous and truth-focused alternative.
The platform includes X.AI’s AI chatbot Grok, which has been trained with real-time data. At launch, Grokipedia contained over 885,000 articles, a significant portion of which appears to be directly copied from Wikipedia.
Some articles even acknowledge that the content is sourced from Wikipedia. Meanwhile, a Wikipedia spokesperson commented that Grokipedia still relies heavily on Wikipedia.