Japan's Tokio Marine and OpenAI to partner on developing AI agents, Nikkei reports
Technology
(Reuters) - Japanese insurer Tokio Marine Holdings is partnering with OpenAI to develop AI agents that use in-depth data analysis to improve product planning and field customer inquiries, the Nikkei newspaper reported on Wednesday.
Under the tie-up, a unit of Tokio Marine will use OpenAI's deep research tool to formulate strategies for sales branch offices across Japan, along with other purposes, the report added.