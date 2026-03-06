Bangladesh announce squad for Pakistan ODI series
Cricket
Bangladesh Cricket Board announces squad for three-match ODI series against Pakistan in Dhaka from March 11–15, led by captain Mehidy Hasan Miraz.
DHAKA (Dunya News) – The Bangladesh Cricket Board has announced the squad for the upcoming ODI series against the Pakistan in Dhaka.
The three-match series begins on 11 March, with the remaining matches scheduled for 13 March and 15 March, all at the Sher-e-Bangla National Cricket Stadium.
Bangladesh Squad:
Mehidy Hasan Miraz (Captain), Soumya Sarkar, Saif Hassan, Tanzid Hasan, Najmul Hossain Shanto, Tawhid Hridoy, Litton Kumer Das, Afif Hossain, Mahidul Islam Bhuiyan, Rishad Hossain, Tanvir Islam, Mustafizur Rahman, Taskin Ahmed, Shoriful Islam, Nahid Rana.