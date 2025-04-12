Rizwan's century powers Sultans to 234 runs against Kings
Cricket
In an earlier match, Quetta Gladiators humbled Peshawar Zalmi by eighty runs
RAWALPINDI (Dunya News) - Multan Sultans have given Karachi Kings target of 235 runs in the third and important clash of Pakistan Super League season 10.
Sultan's captain Rizwan scored an unbeaten 105 runs. He was supported by Michael Bracewell and Kamran Ghulam who made 44 and 36 runs respectively.
Hassan Ali, Khushdil Shah and Abbas Afridi claimed one wicket each.
In an earlier match, Quetta Gladiators humbled Peshawar Zalmi by eighty runs.
PLAYING XIs
Karachi Kings: David Warner(c), James Vince, Shan Masood, Tim Seifert(w), Irfan Khan, Khushdil Shah, Adam Milne, Arafat Minhas, Hasan Ali, Fawad Ali, Abbas Afridi.
Multan Sultans: Mohammad Rizwan(w/c), Shai Hope, Usman Khan, Iftikhar Ahmed, Kamran Ghulam, Michael Bracewell, Shahid Aziz, David Willey, Chris Jordan, Usama Mir, Akif Javed.