Pakistani equestrian Usman Khan tops Middle East-Africa FEI rankings

Pakistani rider Usman Khan ranks first in FEI Middle East-Africa eventing, bringing international recognition to Pakistan in equestrian sports.

DUBAI (Web Desk) - Pakistani equestrian Usman Khan has achieved another major honor by securing the top position in the International Equestrian Federation (FEI) rankings.

The FEI recently released the Middle East and Africa zone rankings, in which Usman Khan emerged number one in the eventing category, marking a remarkable achievement for Pakistan in equestrian sports.