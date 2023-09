US Open order of play on Thursday

Sports Sports US Open order of play on Thursday

Play starts 2300 GMT/1900 ET, prefix number denotes seeding

07 September,2023 10:35 am

New York (Reuters) - Order of play on the main show courts on the 11th day of the U.S. Open on Thursday (play starts 2300 GMT/1900 ET, prefix number denotes seeding):

ARTHUR ASHE STADIUM



6-Coco Gauff (U.S.) v 10-Karolina Muchova (Czech Republic)

17-Madison Keys (U.S.) v 2-Aryna Sabalenka (Belarus)