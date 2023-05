French Open order of play on Wednesday

French Open order of play on Wednesday

31 May,2023 11:25 am

Paris (Reuters) - Order of play on the main showcourts on the fourth day of the French Open on Wednesday (play begins at 0900 GMT unless specified, prefix number denotes seeding):

COURT PHILIPPE-CHATRIER (0945)

Camila Giorgi (Italy) v 3-Jessica Pegula (U.S.)

5-Caroline Garcia (France) v Anna Blinkova (Russia)

1-Carlos Alcaraz (Spain) v Taro Daniel (Japan)

Not before 1815

3-Novak Djokovic (Serbia) v Marton Fucsovics (Hungary)

COURT SUZANNE-LENGLEN

Roberto Carballes Baena (Spain) v 5-Stefanos Tsitsipas (Greece)

Marketa Vondrousova (Czech Republic) v 9-Daria Kasatkina (Russia)

Iryna Shymanovich (Belarus) v 2-Aryna Sabalenka (Belarus)

Lucas Pouille (France) v 14-Cameron Norrie (Britain)

COURT SIMONNE-MATHIEU

Storm Hunter (Australia) v Elina Svitolina (Ukraine)

Stan Wawrinka (Switzerland) v Thanasi Kokkinakis (Australia)

Corentin Moutet (France) v 7-Andrey Rublev (Russia)

Leolia Jeanjean (France) v Elina Avanesyan (Russia)