PSL 8: United bowl first against Zalmi
Cricket
PSL 8: United bowl first against Zalmi
LAHORE (Web Desk) – Islamabad United elected to bowl first against Peshawar Zalmi in the 1st eliminator of the eighth edition of the Pakistan Super League (PSL) at Qaddafi Stadium on Thursday.
ISLAMABAD UNITED
Alex Hales, R Gurbaz, Sohaib Maqsood, Colin Munro, Shadab Khan (c), Azam Khan (wk), Faheem Ashraf, Mubasir Khan, Hassan Ali, Wasim Jr and Fazalhaq Farooqi
Here’s playing XI for #IUvPZ— Islamabad United (@IsbUnited) March 16, 2023
Alex Hales
R Gurbaz
Sohaib Maqsood
Colin Munro
Shadab Khan
Azam Khan
Faheem Ashraf
Mubasir Khan
Hassan Ali
Wasim Jr
Fazalhaq Farooqi
PESHAWAR ZALMI
Saim Ayub, Babar Azam (c), Mohammad Haris (wk), Tom Kohler-Cadmore, Jimmy Neesham, Aamir Jamal, Mujeeb Ur Rehman, Azmatullah Omarzai, Wahab Riaz, Salman Irshad
— Peshawar Zalmi (@PeshawarZalmi) March 16, 2023