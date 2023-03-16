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PSL 8: United bowl first against Zalmi

PSL 8: United bowl first against Zalmi

Cricket

PSL 8: United bowl first against Zalmi

LAHORE (Web Desk) – Islamabad United elected to bowl first against Peshawar Zalmi in the 1st eliminator of the eighth edition of the Pakistan Super League (PSL) at Qaddafi Stadium on Thursday.

ISLAMABAD UNITED

Alex Hales, R Gurbaz, Sohaib Maqsood, Colin Munro, Shadab Khan (c), Azam Khan (wk), Faheem Ashraf, Mubasir Khan, Hassan Ali, Wasim Jr and Fazalhaq Farooqi

PESHAWAR ZALMI

Saim Ayub, Babar Azam (c), Mohammad Haris (wk), Tom Kohler-Cadmore, Jimmy Neesham, Aamir Jamal, Mujeeb Ur Rehman, Azmatullah Omarzai, Wahab Riaz, Salman Irshad

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PSL 8



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