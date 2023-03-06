PSL 8: Gladiators bowl first against United
Cricket
PSL 8: Gladiators bowl first against United
RAWALPINDI (Web Desk) – Quetta Gladiators opted to field first against Karachi Kings in 22nd match of the eighth edition of the Pakistan Super League (PSL) at Pindi Cricket Stadium on Monday.
Karachi Kings
Adam Rossington (wk), Tayyab Tahir, Shoaib Malik, Qasim Akram, Matthew Wade, Imad Wasim (c), James Fuller, Aamer Yamin, Musa Khan, Mohammad Amir, Tabraiz Shamsi
— Karachi Kings (@KarachiKingsARY) March 6, 2023
Quetta Gladiators
Martin Guptill, Omair Yousuf, Sarfaraz Ahmed (c & wk), Iftikhar Ahmed, Najibullah Zadran, Mohammad Nawaz, Umar Akmal, Dwaine Pretorius, Naseem Shah, Naveen-ul-Haq
—Quetta Gladiators (@TeamQuetta) March 6, 2023